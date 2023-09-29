В Киеве прошел первый Форум ветеранов: Кличко рассказал, что обсуждали

Мэр Киева Виталий Кличко в канун Дня Защитника и Защитниц Украины принял участие в открытии Первого Киевского Форума ветеранов. На мероприятии обсуждали необходимую помощь, реабилитацию и интеграцию военных в мирную жизнь. Также Кличко наградил бойцов нагрудными знаками и медалями.

"Наша обязанность сегодня – это и помощь бойцам, которые на передовой, а также – комплексная система помощи военным после их возвращения к гражданской жизни, поддержка ветеранов и их семей, – отметил мэр Киева. – Я инициировал разработку первой в Украине комплексной программы поддержки киевлян-защитников и защитниц, их семей, а также семей погибших. Киевсовет утвердил городскую целевую программу. Ее бюджет на 2023-25 годы составляет более 2,3 миллиарда гривен. Речь идет не только о льготах, компенсациях и материальной помощи. Но и о получение новой профессии, получение грантов и кредитов на открытие собственного бизнеса. На психологическую помощь, медицинские услуги, спортивные тренировки по 6 адаптивным видам спорта", – рассказал Кличко.

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Он отметил, что по международному опыту для помощи одному ветерану привлечено от 10 до 20 специалистов разных сфер. И подчеркнул, что системе муниципального и государственного управления необходимо переформатироваться в соответствии с новыми реалиями.

"Ветеран – это не один человек. Около 100 тысяч киевлян сегодня защищают Украину на фронте. И за всеми защитниками – их семьи: дети, жены или мужья, родители, которым также будет необходима социальная поддержка. А это, только по минимальным расчетам, – 300-400 тысяч киевлян. И всем нужна помощь", – подчеркнул мэр столицы.

Работают столичные власти и над созданием в Киеве большого реабилитационного центра для военных. Недавно во время командировки в Германию мэр Киева обсудил с мэром Берлина Каем Вегнером помощь немецких партнеров в создании в столице Украины муниципального центра протезирования для раненых военных.

Виталий Кличко напомнил, что Киев постоянно увеличивает помощь и Вооруженным силам Украины. Город с февраля 2022 года уже направил совокупно более 4,6 млрд грн в поддержку военных. Это связано с финансированием как городских целевых программ, так и со средствами военных подразделений. Из них почти 3,5 млрд грн – в виде субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные нужды воинских частей города, выполняющих боевые задания на передовой. Почти 800 млн грн – на выплату материальной помощи защитникам и их семьям. Более 430 млн грн было направлено на обеспечение квартирами защитников и их семей.

Киевсовет на этот год в поддержку военных – силам безопасности и обороны – предусмотрел 5 млрд грн. (это кроме социальной поддержки и выплат). Предоставили по городской целевой программе "Защитник Киева" и 800 миллионов гривен, в частности, на строительство фортификационных сооружений. Дополнительно передали из бюджета столицы – в виде субвенции Министерству обороны, Генштаба, нашим военным, 300 миллионов гривен. Это средства на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и другое самое необходимое украинским бойцам на передовой.

"На встречах с нашими партнерами постоянно подчеркиваю то, что Украине нужно больше современного и мощного вооружения! Во время визита в Германию, общаясь с канцлером Олафом Шольцем, обратился с тем, чтобы Украине как можно быстрее передали дальнобойные ракеты Taurus. Об этом же говорил и с министром обороны Германии Борисом Писториусом, – отметил мэр Киева. – Также в Германии договорился с руководством немецкой компании "Quantum Systems" о передаче Киеву 100 тактических дронов нового поколения. Их уже тестировали в Украине. Столица должна получить эти дроны вскоре и сразу направит их на фронт", – рассказал Кличко.

На Первом Киевском Форуме ветеранов мэр столицы наградил защитников и защитниц Украины нагрудными знаками "Знак почета" и медалями "Честь. Слава. Государство".

На этом мероприятии собрались ветераны российско-украинской войны, военнослужащие 241 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, военнослужащие Территориальных центров комплектования и социальной поддержки города Киева. А также представители общественных организаций и благотворительных фондов, которые помогают ветеранам и их семьям, члены семей погибших героев.