В Киеве произошли взрыв и пожар на энергообъекте: первые детали
В четверг, 27 июня, в столице Украины раздался взрыв, после чего вспыхнул пожар. Чрезвычайная ситуация произошла около 18.30 на энергообъекте в Шевченковском районе Киева.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко. Он отметил, что к месту происшествия направляются все соответствующие службы.
По информации источника OBOZ.UA, взрыв и пожар произошли из-за короткого замыкания на энергообъекте.
Впоследствии мэр Киева подтвердил эту информацию.
"Уточнена информация от экстренных служб. На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, наблюдается задымление", – сообщил Виталий Кличко в соцсетях.
Он отметил, что огонь остановлен, все экстренные службы на месте.
"Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет", – подчеркнул Кличко.
Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в четверг, 27 июня, во время движения загорелся трамвай. В результате чрезвычайного происшествия временно останавливали движение общественного электротранспорта.
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