В Киеве произошли взрыв и пожар на энергообъекте: первые детали

В четверг, 27 июня, в столице Украины раздался взрыв, после чего вспыхнул пожар. Чрезвычайная ситуация произошла около 18.30 на энергообъекте в Шевченковском районе Киева.

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Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко. Он отметил, что к месту происшествия направляются все соответствующие службы.

По информации источника OBOZ.UA, взрыв и пожар произошли из-за короткого замыкания на энергообъекте.

Впоследствии мэр Киева подтвердил эту информацию.

"Уточнена информация от экстренных служб. На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, наблюдается задымление", – сообщил Виталий Кличко в соцсетях.

Он отметил, что огонь остановлен, все экстренные службы на месте.

"Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в четверг, 27 июня, во время движения загорелся трамвай. В результате чрезвычайного происшествия временно останавливали движение общественного электротранспорта.

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