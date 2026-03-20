В Киеве при участии духовенства ПЦУ и верующих проходит прощание с Патриархом Филаретом. Фото и видео
В Киеве 20 марта в Михайловском Златоверхом соборе началось прощание с Патриархом Филаретом. В храм приходят верующие и духовенство Православной церкви Украины, чтобы отдать дань уважения умершему иерарху.
Информацию о начале церемонии обнародовала Православная церковь Украины. В сообщении указано, что "сегодня, 20 марта 2026 года, в Свято-Михайловский Златоверхий собор города Киева вечером будет привезено тело почившего Святейшего Патриарха Филарета".
Также уточняется, что время начала прощания ориентировочное и может меняться.
В соборе собрались священнослужители и миряне, многие приходят с цветами. Атмосфера сдержанная, но очень ощутимая – люди тихо молятся, кто-то просто стоит молча. Время от времени слышно пение церковного хора.
Прощание продлится не только этим вечером. По информации церкви, верующие смогут попрощаться с Патриархом и в течение всего дня 21 марта. Это позволяет приехать людям из разных регионов, кто не успел в первые часы.
Начало прощания запланировано на 20:00 20 марта, однако точное время могут корректировать. Основные траурные мероприятия продлятся вечером в пятницу и в течение субботы, 21 марта.
Чин отпевания и захоронения состоятся в воскресенье, 22 марта.
Детали относительно этого этапа церемонии организаторы обещают сообщить дополнительно.
Место захоронения Патриарха Филарета
Филарет завещал похоронить его во Владимирском соборе, и эта воля будет выполнена. Об этом сообщил представитель Православной церкви Украины Евстратий, подтвердив, что место захоронения определено в соответствии с личным завещанием патриарха.
стало известно о смерти патриарха Киевского и всей Руси-Украины УПЦ Киевского патриархата Филарета. Сердце церковного деятеля остановилось на 98 году жизни. Причиной смерти стали последствия обострения хронических болезней.
