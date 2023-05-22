В Киеве при поддержке 'Укргазбанка' восстановили историческое здание Речного вокзала. Фото

В Киеве при поддержке "Укргазбанка" было восстановлено историческое здание Речного вокзала на Почтовой площади. Оно было построено в 1961 году и нуждалось в капитального обновления.

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В 2021 году "Укргазбанк" поддержал проект восстановления здания Речного вокзала. Для проведения восстановительных работ в здании Речного вокзала "Укргазбанк" предоставил владельцу здания – частному акционерному обществу "Киевпорт" кредит на общую сумму 140 млн гривен (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Примечательно, что здание Речного вокзала было восстановлено с сохранением исторического фасада и ценных панно, созданных в 60-х годах прошлого века. Над воссозданием восьми монументально-декоративных произведений работали известные реставраторы Даниил и Антон Гурины.

В 2021 году здание Речного вокзала, арендуемое American University Kyiv, было определено как его флагманский кампус. Это первый университет в Украине, созданный как инновационное учреждение мирового уровня, основанное на американских стандартах образования благодаря партнерству с Arizona State University (одним из крупнейших университетов США).

По словам и.о. председателя правления "Укргазбанка" Родиона Морозова, банк с гордостью приобщился к реализации такой масштабной культурно-образовательной миссии.

"В историческом месте столицы сохранено и восстановлено уникальное здание, являющееся культурным наследием и в котором будет учиться украинская молодежь по образовательным программам мирового уровня", – отметил Родион Морозов.

Напомним, государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала сертификат о введении в эксплуатацию реставрированного исторического здания Речного вокзала в Киеве. Реставрация длилась более 2 лет.