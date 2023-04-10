Историческое здание киевского Речного вокзала ввели в эксплуатацию после реставрации

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала сертификат о введении в эксплуатацию реставрированного исторического здания Речного вокзала в Киеве. Реставрация длилась более 2 лет.

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Об этом сообщил Telegram-канал ряда.

Отмечается, что помещение с 2021 арендует Американский университет в Киеве (American University Kyiv). Благодаря этому решению университет сможет начать оффлайн обучение студентов.

Договор аренды здания Речного вокзала площадью 7,7 тыс. кв. м было подписано на 10 лет.

Напомним, построенный в Киеве в 1961 году Речной вокзал – памятник градостроительства и архитектуры, монументального искусства (охранный номер 971-Кв).

Реставрация здания началась в 2021 году. Генеральным подрядчиком проекта выступило ООО "ТБК-Вест", разработчиком проектной документации – ООО "Эдельбург Архитектс".