В Киеве презентуют арт-издание 'Известные женщины Украины. Истории силы во время войны'

18 октября в самом сердце столицы в Premier Palace Hotel состоится изысканное и вдохновляющее событие – презентация международного арт-издания "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны" на украинском и английском языках.

Героини нового времени – женщины, которые творят историю Украины и представляют ее миру. Это издание – голос женщин, которые формируют современную историю Украины, вдохновляют мир и открывают новые горизонты возможностей даже в самые сложные времена во время войны.

Книга "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны" открывает мировые истории украинок, которые во время войны стали символами мужества, гуманности и непоколебимой веры в свободу. Военные и волонтеры, врачи и ученые, педагоги и художницы, предприниматели и общественные лидеры – их голоса составляют многогранный хор женской силы, который звучит далеко за пределами Украины.

Составители: Татьяна Васильевна Коляда и Марина Владимировна Кинах.

Звездные гости: Елена Гребенюк, Андрей Князь, Олег Сербин, Ярослава Руденко, Леся Королик-Бойко.

Ведущие мероприятия: Андрей Джеджула и Yulia Ray.

Генеральный партнер: Украинский союз промышленников и предпринимателей.

Партнеры мероприятия: ООО "НПК "Фармаско", Европейская ассоциация женщин Украины (EAUW), ООО Гранд Косметик, Premier Palace Hotel

Медиапартнеры: Oboz.ua, Super Lady, Touch, Merlane, Час первых, True UA, Первый Бизнесовый, 44.ua, Life.kyiv.ua, 33 канал, Fashion TV, Best People Club, GLORY, Coolbaba, But.in.ua.