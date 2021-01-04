В Киеве появится канатная дорога с тремя станциями. Проект
В Киеве планируют начать реализацию проекта строительства канатной дороги, старт возможен уже в 2021 году.
Как рассказал "Сегодня" архитектор Андрей Миргородский, это будет не просто туристический аттракцион, а полноценный элемент городского транспорта столицы.
Канатная дорога будет начинаться с Почтовой площади. Первая очередь предусматривает строительство трех станций "Почтовая площадь", "Арка дружбы народов", "Труханов остров" протяженностью 1 км.
Как будут выглядеть
"Почтовая Площадь" своими формами будет похожа на яхту. Она продолжает тему Речного вокзала и со стороны реки подчеркивает историческую функцию площади.
"Арка дружбы народов" – промежуточная, поворотная. Она будет расположена возле смотровой площадки на склоне, рядом с пешеходным мостом.
"Труханов остров" будет выполнен с учетом создания новой главной площади парка.
По словам Миргородского, концепция предусматривает продление канатки до микрорайона Русановка.
"В перспективе будет 8 станций, и ее длина составит более 5 километров. Мы изучили самые сложные направления для пересечения реки Днепр с точки зрения действующего транспорта. Поэтому сделали маршрут таким, чтобы она связала центр Киева не только с труднодоступными Трухановым островом и Гидропарком, но и районом станции метро "Левобережная" и Русановки", – отметил он.
"С помощью нашей канатной дороги мы убиваем нескольких зайцев: запускаем туристов и отдыхающих на Труханов и Гидропарк, а с Русановки и Левобережки забираем людей в самый центр города. Такая канатная дорога в перспективе может стать новым видом транспорта для Киева", – предположил Миргородский.
Ориентировочная пропускная способность канатной дороги – 2400 человек в час. Пассажиров будут перевозить в застекленных кабинах, в каждую сможет поместиться несколько человек.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах строительства метрополитена на следующие 20 лет:
Святошинско-Броварская линия – организация второго входа-выхода на станции "Университет" и строительство электродепо "Новобеличи";
Оболонско-Теремковская линия – ответвления от ст. "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Луценко, возведение электродепо "Теремки";
Сырецко-Печерская линия – открытие станции "Теличка", удлинение линии от станции "Красный Хутор" до улицы Старобориспольская;
Подольско-Воскресенская линия – удлинение от станции "Глыбочицкая" до станции "Соломенская площадь";
удлинение от станции "Радужная" на жилой массив Выгуровщина-Троещина;
удлинение от станции "Радужная" улицы Братиславская "(1,4 км, 2 станции).