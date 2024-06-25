В Киеве планируют построить ТЭЦ, которые будут работать на мусоре: что известно

В скором времени в столице планируют построить две ТЭЦ, которые будут использовать мусор в качестве топлива. Таким образом, Киев изучает опыт других городов по обращению с отходами.

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Об этом сообщили в КГГА. В частности, столичные чиновники посетили Львов и объекты строительства механико-биологического мусороперерабатывающего комплекса. Также делегация осмотрела мусорный полигон вблизи села Грибовичи, где осуществляется рекультивация.

"Для больших городов такое замещение привычных видов топлива решает сразу две проблемы - дефицит энергии и проблему накопления мусора. Такую практику широко используют в европейских городах, и стремимся применять мы", - рассказали в КГГА.

Отмечается, что во Львове эти проекты финансирует Европейский банк реконструкции и развития, поэтому они важны в контексте международного сотрудничества украинских городов и внедрения практик ЕС.

"Тема управления и обращения с отходами не теряет своей остроты, несмотря на военное положение в стране. Ведь количество мусора не уменьшается, и его правильная и безопасная утилизация требует эффективных решений. Видим, что работы по строительству полигона для Львова активно продолжают. Важно, что в перспективе мусороперерабатывающий комплекс будет использовать потенциал бытовых отходов в качестве источника электрической энергии", – объяснил представитель КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, представители Киева договорились с львовскими коллегами о дальнейшем взаимодействии в этой сфере и обмене опытом для как можно более рационального использования мусора в качестве энергоисточника.

"Украина живет в условиях энергетического дефицита. Враг системными ударами пытается уничтожить существующую энергосистему, лишить нас электроэнергии и газа. Поэтому мы должны использовать все пути и возможности, позволяющие продуцировать энергию. На это, собственно, направлена Концепция энергетической устойчивости Киева (Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации)", – заявил представитель КГГА.

25 июня в Украине графики отключения света будут применяться круглосуточно. Так что ограничения будут применяться с 00:00 до 24:00. При этом дважды за следующие сутки будет применен усиленный режим отключений – с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00. В это время часов без света будет больше (например, будут задействованы "серые зоны" графиков). В ближайшие 2 месяца ситуация не улучшится, говорят эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина потеряла более 40 ГВт электрогенерации из-за оккупации и разрушения во время войны, что представляет серьезную угрозу для энергетической безопасности страны. Особенно большие потери произошли в тепловой и гидроэлектрогенерации в 2024 году.

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