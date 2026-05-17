В Киеве перекрыли движение из-за благотворительного марафона: образовалась пробка. Фото и видео

17 мая в Киеве для проведения благотворительного спортивного мероприятия "MHP Run4Victory Киев Марафон" перекрыли движение авто. Из-за этого на дороге образовалась большая пробка из автомобилей.

Видео дня

Об этом сообщила корреспондентка OBOZ.UA. В частности, движение перекрыто на улице Саксаганского, проспекте Берестейском и на участке возле Дворца спорта и НСК "Олимпийский".

Что известно

На видео видно пробку, которая образовалась в Киеве на проспекте Берестейском в направлении центра Киева.

Движение перекрыто для проведения благотворительного забега "MHP Run4Victory Киев Марафон" 16 и 17 мая в Киеве.

В частности, для проведения этого мероприятия временно ограничили движение транспорта, а также доступ к отдельным парковочным зонам вблизи НСК "Олимпийский".

В чем заключается это мероприятие

Мероприятие "MHP Run4Victory Киев Марафон" организовано для того, чтобы способствовать социальной интеграции военных и раненых, а также поддержке их физического и психологического восстановления. Все собранные средства и донаты во время благотворительного мероприятия направят на протезирование ветеранов.

Отдельной частью мероприятия станет инклюзивная дистанция "Люди-Титаны", созданная для ветеранов и ветеранок, людей сильных духом и верой.

Во время проведения марафона организаторы гарантируют соблюдение всех необходимых требований безопасности и имеют четкие алгоритмы действий на случай объявления сигнала "Воздушная тревога". Маршрут мероприятия и стартовый городок спланированы таким образом, чтобы все участники имели быстрый доступ к укрытию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны ответили, кто принимает решение о перекрытии дорог представителями ТЦК и полиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!