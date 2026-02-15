В Киеве ожидаются сильные порывы ветра, снег и метель: какой будет погода в начале недели

В Киеве в начале недели ожидается осложнение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильном ветре, снеге и метели.

Из-за непогоды в столице объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает КГГА, ссылаясь на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, ночью 16 февраля в Киеве ожидается значительный снег, порывы ветра 15–18 м/с, в ночные и утренние часы — метель. В течение суток будет сохраняться облачная погода, температура воздуха составит 7–9° мороза. На дорогах местами образуется гололедица.

Жителей столицы призывают без необходимости не выходить на улицу и, по возможности, воздержаться от поездок на собственном транспорте. В случае необходимости передвижения следует быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать рискованных маневров, снижать скорость возле пешеходных переходов, включать габаритные огни или противотуманные фары и не использовать автомобили с летними шинами во время снега и гололеда.

Пешеходам рекомендуют двигаться медленно, ступать на всю подошву, не держать руки в карманах для лучшего баланса, быть особенно внимательными на тротуарах и помнить, что тормозной путь транспорта на скользкой дороге увеличивается в несколько раз.

Синоптики отмечают, что гололед может повторно образовываться в течение дня даже при непрерывной работе коммунальных служб.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

