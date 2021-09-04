В Киеве открылся парк 'живых' сказочных великанов: одного озвучил Кличко. Видео

В Киеве открылся тематический парк сказочных персонажей "Мир Великанов", все герои которого "оживают" с помощью аниматроники и разговаривают голосами известных украинцев. Об этом сообщили организаторы выставки.

Здесь есть более 30 персонажей, которые достигают шести метров в длину. Стартовала выставка 3 сентября в Голосеевском парке столицы.

Один из персонажей говорит голосом мэра столицы Виталия Кличко.

Специально под проект разработаны авторские книги для детей с историей о добрых и злых Великанах.

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Суть легенды: много тысяч лет Великаны жили на Земле своих предков в мире и согласии. Но однажды в Королевстве назрел мятеж – злые Великаны решили лишить Правителя своего престола и занять его место. Удастся ли им осуществить свой злой умысел? История расскажет...

Организаторы "Мира Великанов" приглашают киевлян и гостей города окунуться в сказочный мир "оживших" персонажей.