В Киеве открыли образовательно-реабилитационный центр 'Тринити ХАБ' для людей с нарушениями зрения

Из-за войны в Украине продолжает увеличиваться количество детей и взрослых, у которых ухудшается или теряется зрение в результате стрессов, ожогов, огнестрельных и минно-взрывных ранений.

Согласно данным Национальной службы здоровья Украины, с февраля 2022 по июль 2023 года включительно 38 870 украинцам впервые был поставлен диагноз, связанный с потерей и снижением зрения, что составляет 28% от общего количества травм, вызванных войной.

На вызов имеющихся проблем для лиц, потерявших зрение или имеющих нарушение зрения, в Киеве открылся "Тринити ХАБ" – уникальное безбарьерное социально-образовательное пространство. Главными задачами центра являются реабилитация и обучение, профориентация, спорт и досуг реабилитантов. Лозунг центра – "Активируй возможности!". Реабилитация происходит на безвозмездной основе.

Пространство "Тринити ХАБ" создано согласно принятой Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине и в соответствии с Указом президента "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине". Идея создания хаба принадлежит издательству "Антология", издающему в Украине книги шрифтом Брайля, и МБФ "Здоровье будущего" при содействии благотворительного фонда "Леруа Мерлен Солидарность".

Работа с людьми с утратой или нарушением зрения осуществляется по единственной в Украине комплексной программе реабилитации и социализации для восстановления, адаптации к современным условиям жизни.

"Тринити ХАБ", разместившийся на площади в 750 м кв., состоит из отделов развития зрительного восприятия, ориентирования и мобильности, восстановительной терапии, рекреации и профориентации, танцевально-двигательной терапии, жизненных компетенций, образовательных технологий поддержки и сопровождения семей, психологической.

В центре работает мультидисциплинарная команда специалистов, которая обучает реабилитантов всем необходимым навыкам, проводит курсы повышения квалификации для специалистов как смежных, так и вспомогательных профессий, разрабатывает и внедряет научно-практические материалы в реабилитационный процесс.

В настоящее время центр способен одновременно работать с 60 участниками образовательно-реабилитационных программ в месяц, а в планах достичь планки в 80 реабилитантов.

Одним из реабилитантов центра является военный Андрей Смоленский, получивший тяжелые ранения вблизи Роботиного на Запорожье, потерявший зрение и руки. До войны Андрей работал антикризисным менеджером в крупных международных корпорациях.

Главными целями нашего центра является обеспечение защитников и защитниц Украины, а также гражданских, имеющих нарушение зрения психосоциальной поддержкой и помощью. Благодаря нашим партнерам из благотворительного фонда "Леруа Мерлен Солидарность" мы на высоком уровне проводим адаптацию лиц, потерявших зрение для налаживания бытовых, жизненных, профессиональных компетентностей, тесно сотрудничаем с родными и близкими. Помогаем получить навыки чтения и письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, цифровых компетентностей использования компьютеров, мобильных устройств и приложений", – рассказывает Татьяна Костенко – психологиня, кандидат психологических наук и заместитель директора "Тринити ХАБ".

Пространство имеет большую библиотеку литературы шрифтом Брайля. Кабинеты для обучения рельефно-точечным шрифтам и цифровым гаджетам имеют современное тифлооборудование – уникальные устройства, позволяющие читать графику с помощью прикосновения и голосового сопровождения.

Отдельными видами реабилитации являются спорт и иппотерапия как неотделимое направление формирования и становления личности с нарушениями зрения. Реабилитанты могут заниматься верховой ездой, бадминтоном, дартсом, падболом и пикболболом, шахматами, шашками, голболом, дзюдо, армреслингом и скалолазанием.

Здесь активно проводятся занятия по танцевальной реабилитации, помогающие слепым лицам более эффективно воспринимать занятия по ориентации и мобильности.

Важной составляющей деятельности является формирование и развитие сенсорных навыков для дальнейшего использования в повседневной жизни. Среди этапов работы этого уникального пространства – комплексное использование специальных физических упражнений для повышения двигательной активности незрячих лиц, чувствительности стопы, их уверенности при передвижении как дома, так и вне его.

В ближайших планах открытия Тринити хауса для проживания иногородних реабилитантов и их семей на 20 человек, также предусмотрена помощь в трудоустройстве реабилитантов.

"После полномасштабного вторжения РФ значительно увеличивается количество военных, получивших ранение глаз. Такие типы ранений очень сложны в лечении и не редко ведут к частичной или полной потере зрения. Семья, друзья, близкие люди потерявших зрение часто не имеют соответствующих знаний и навыков для создания доступного, комфортного пространства в доме, адаптации привычных вещей, предметов для незрячего, правил сопровождения и т.д. Мы в "Трините ХАБ" не просто помогаем реабилитантам, а популяризируем проблемы с которыми сталкиваются люди с нарушением зрения, предоставляем необходимую исчерпывающую информацию, и собственным примером показываем, как жить и профессионально развиваться", – рассказывает Игорь Кушнир – специалист по невизуальной доступности, сотрудник "Тринити ХАБ".

"Тринити ХАБ" – это единство, гармония, синергия, отражающая вид безбарьерности, где люди с разными опытами, потребностями и мечтами могут находить поддержку, развитие и счастье.