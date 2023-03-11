В Киеве обнаружили гранату в ТРЦ: людей срочно эвакуировали

В Киеве в ТРЦ ХИТ Mall в Святошинском районе столицы в туалете нашли гранату. Всех посетителей и персонал торгово-развлекательного центра срочно эвакуировали.

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На месте работают взрывотехники. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на комментарий от Святошинского управления полиции Киева.

"В ТРЦ ХИТ Mall в урне для мусора нашли гранату РГД-5, правда, без запала. ТРЦ пока закрыт, там еще работают следователи и взрывотехники. На камерах наблюдения удалось кое-что рассмотреть, но детали мы пока не будем разглашать", – рассказала пресс-офицер Святошинского. управления полиции Киева Татьяна Мельник.

Она добавила, что гранату уже изъяли и отправили на экспертизу.

А в ТРЦ готовятся возобновить работу в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на горячем задержали "гадалку", которая выманила у женщины кольцо и деньги. Аферистка возле одной из станций метро выудила у 25-летней женщины деньги и украшение под предлогом "помощи в снятии страшной порчи" с ее родных – и попыталась скрыться, но ее вовремя остановили.