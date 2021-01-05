В Киеве не прекратился ажиотаж возле главной елки. Фото

В Киеве толпы людей проявляют интерес к главной елке страны, установленной на Софийской площади.

Киевляне и гости столицы устраивают "паломничества", несмотря на карантин и пандемию коронавируса. Своими впечатлениями и фотографиями они не забывают делиться в социальных сетях и отмечают локацию.

"Побывать на главной и очень красивой ёлке страны – DONE", – написала Алла Ярошенко.

Новогодняя локация привлекает киевлян и гостей города. Facebook Алла Ярошенко

По вечерам возле елки можно увидеть много людей. Facebook Алла Ярошенко

Особенно по вечерам вся Софийская площадь заполнена посетителями.

Все пространство вокруг елки занято людьми. Facebook Ирина Иваненко

Люди фотографируются у главной елки Украины. Facebook Ирина Иваненко

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 декабря 2020 года, в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади.

Из-за карантина официальное зажжение главной елки страны прошло без традиционного парада и концерта. При этом не обошлось без инцидента – из-за фейерверков случился небольшой пожар