У Києві не припинився ажіотаж біля головної ялинки. Фото

У Києві натовпи людей виявляють інтерес до головної ялинки країни, встановленої на Софійській площі.

Кияни та гості столиці влаштовують "паломництва", незважаючи на карантин і пандемію коронавірусу. Своїми враженнями та фотографіями вони не забувають ділитися в соціальних мережах і відмічають локацію.

"Побувати на головній та дуже гарній ялинці країни – DONE", – написала Алла Ярошенко.

Новорічна локація приваблює киян і гостей міста. Facebook Алли Ярошенко

Вечорами біля ялинки можна побачити багато людей. Facebook Алли Ярошенко

Особливо вечорами вся Софійська площа заповнена відвідувачами.

Весь простір навколо ялинки зайнято людьми. Facebook Ірини Іваненко

Люди фотографуються біля головної ялинки України. Facebook Ірини Іваненко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19 грудня 2020 року, в Києві запалили головну новорічну ялинку України на Софійській площі.

Через карантин офіційне засвічення головної ялинки країни відбулося без традиційного параду і концерту. Водночас не обійшлося без інциденту – через феєрверки сталася невелика пожежа