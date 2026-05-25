В Киеве наградили победителей Конкурса по открытому управлению: Кличко рассказал подробности

Мэр Виталий Кличко вместе с генеральным секретарем конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори открыли в Киеве "Платформу диалога местного и центрального уровней власти по открытому управлению в Украине: от местных инноваций и совместного создания к общенациональному влиянию". В ее рамках наградили победителей конкурса по открытому управлению в 3-х номинациях и вручили награды за постоянство открытого управления.

О событии сообщил Кличко в своем Telegram. Он рассказал, что конкурс был основан в 2022 году – после деоккупации части территории Украины, чтобы продемонстрировать, как общины выстояли и помогают друг другу, жителям и военным.

"Проекты-победители определяет комиссия из представителей Ассоциации городов Украины, конгресса СЕ и секретариата правительства Украины. Общины-победители получают новые возможности для международного сотрудничества. Например, представители 11-ти общин при финансовой поддержке конгресса местных и региональных властей СЕ и OGP, приняли участие в прошлом году в Глобальном саммите партнерства "Открытое правительство" в Испании", – отметил глава Киева.

Кличко добавил, что громады также получают экспертную помощь, развивают у себя общественные ассамблеи и другие механизмы привлечения жителей к принятию решений. По его словам, такое сотрудничество усиливает не только отдельные общины, но и всю Украину, увеличивает присутствие украинских голосов в Европе.

"Сегодня в российском плену удерживают 3-х должностных лиц местного самоуправления. Это Голопристанский городской голова (Херсонская область) Александр Бабич, Херсонский городской голова Игорь Колыхаев, староста Новоборовицкого старостинского округа Сновской городской территориальной общины (Черниговская область) Анатолий Серый", – сообщил мэр Киева.

Кличко отметил, что присутствие представителей украинских громад на международных площадках усиливает помощь пленным и увеличивает их шанс на возвращение.

"АГУ продолжает бороться за освобождение лидеров местного самоуправления, которые находятся в плену, и конгресс Совета Европы помогает нам. Сотрудничество Ассоциации городов Украины и конгресса местных и региональных властей Совета Европы очень важно для сохранения местного самоуправления в Украине", – написал глава столицы.

Кличко поблагодарил европейских партнеров за помощь в отстаивании децентрализации власти и демократических принципов, за совместное усиление многоуровневого управления в Украине, за помощь громадам и их жителям.