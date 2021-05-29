В Киеве началась массовая вакцинация от COVID-19: как можно сделать прививку. Фото

В субботу, 29 мая, в Киеве открыли первый пилотный центр вакцинации против коронавируса. Он заработал на базе Международного выставочного центра в четвертом павильоне, что на третьем этаже.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события. Утром привили первого человека, который записался в электронной очереди приложения Дія (чтобы посмотреть фото доскролльте до конца страницы).

По состоянию на 12:00 очереди в центре уже не было. Однако утром киевляне столпились у входа в павильон.

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Региональный координатор по вакцинации в городе Киев Василий Животонюк рассказал OBOZREVATEL, что выбрать вакцину в центре вакцинации нельзя. Всех прививают препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech, которая есть в наличии в Украине.

По его словам, в очередь на прививку по состоянию на 29 июня записано 23 700 человек, однако им всем не будут звонить и приглашать на вакцинацию. Сообщат о возможности привиться только людям пожилого возраста и инвалидам. За выходные центр может обслужить до 1600 человек.

"Если сегодня прийти – можно вакцинироваться. Центр за выходные может обслужить 1600 человек. Сейчас подтвердили запись 500 человек. 1000 мест свободны. И медики обещают вакцинировать всех, кто сейчас придет даже без записи, так как свободны места. На следующих выходных этих свободных мест уже может и не быть", – Животонюк.

Всего в стране 29 мая открылись три таких центра – в Киеве, Львове и Одессе. На выходных в них будут принимать граждан, которые записались в электронную очередь или через контакт-центр Минздрава, а в приоритете – граждане пожилого возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса сделали уже более одного миллиона прививок. По состоянию на утро 29 мая в стране привили 1 008 857 человек.