В Киеве на входе в дом культуры повесили флаги "ДНР": появилось объяснение

Мирослав Семенюк Кияни 12:36, 15.01.2021

В пятницу, 15 января, жители Киева заметили флаги "ДНР" на здании дома культуры на проспекте Валерия Лобановского, 115.

Как объяснили OBOZREVATEL в патрульной полиции Киева, в этом здании будут снимать кино об Антитеррористической операции на Донбассе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первые снимки террористических флагов на доме культуры появились в городских Telegram-каналах.

"Перед входом висит два флага "ДНР", около 20 человек с автоматами с военного грузовика выгружают ящики и заносят в помещение!" – рассказал очевидец.

Флаги "ДНР" заметили на здании дома культуры в Киеве
Telegram "LOS SOLOMAS. КИЇВ"
Там же находятся около 20 человек с автоматами
Telegram "LOS SOLOMAS. КИЇВ"
В здании будут снимать кино об АТО
Telegram "LOS SOLOMAS. КИЇВ"

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