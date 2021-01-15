У Києві на вході в будинок культури повісили прапори "ДНР": з'явилося пояснення

Мирослав Семенюк Кияни 12:36, 15.01.2021 Оновлено: 13:08, 15.01.2021

У п'ятницю, 15 січня, жителі Києва помітили прапори "ДНР" на будівлі будинку культури на проспекті Валерія Лобановського, 115.

Як пояснили OBOZREVATEL у патрульній поліції Києва, в цій будівлі будуть знімати кіно про антитерористичну операцію на Донбасі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Перші знімки терористичних прапорів на будинку культури з'явилися в міських Telegram-каналах.

"Перед входом висить два прапори "ДНР", близько 20 осіб з автоматами з військової вантажівки вивантажують ящики і заносять у приміщення!" – розповів очевидець.

Прапори "ДНР" помітили на будівлі будинку культури в Києві
Telegram "LOS SOLOMAS. КИЇВ"
Там же перебувають близько 20 осіб з автоматами
Telegram "LOS SOLOMAS. КИЇВ"
У будівлі будуть знімати кіно про АТО
Telegram "LOS SOLOMAS. КИЇВ"
Проспект Валерія Лобановського, 115 у Києві
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році в Маріуполі під час урочистостей до Дня знань на території школи №10 на одному зі стовпів виявили прапор "ДНР".

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У Києві на вході в будинок культури повісили прапори "ДНР": з'явилося пояснення

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