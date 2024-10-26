В Киеве на Шулявке открылся магазин, торгующий российскими товарами: люди в сети возмутились. Фото

В Киеве на Шулявке открылся магазин, занимающийся продажей российских товаров. Это вызвало негодование у местных жителей.

Видео дня

Об этом сообщила киевлянка Ирина Плехова, обнаружившая российскую продукцию. Магазин, расположенный в переходе возле Довженко, 3, предлагает широкий ассортимент товаров, но внимание Ирины привлек набор полотенец с этикеткой на русском языке.

Она решила проверить штрихкод и выяснила, что производителем является именно российская компания, а не, как могло бы казаться, белорусская.

"Я даже не знаю, что писать, как реагировать. Буквально несколько дней назад у нас на Шулявке (переход возле Довженко, 1, подземный) открыли какой-то магазин. Ширпотреб – это видно, но, идя сегодня вечером, решила глянуть. Мое внимание привлекла этикетка на наборе полотенец на русском языке. Я давай смотреть штрихкод. И оказывается, что производитель даже не условна Белоруссия, а Россия", – отметила Плехова.

Ирина подошла к работнице магазина, чтобы узнать, как им удается торговать российскими товарами в условиях войны. Однако вместо ответа женщина получила лишь просьбу покинуть магазин, поскольку он уже закрывался.

"Подошла к работнице, спросила, как им торгуется российскими товарами. Она, конечно, не вызверилась на меня, а оскалилась, потому что я только настроение ей испортила. Когда я сказала забрать с полок российские товары, она просто сказала, что уже закрываются", – добавила женщина.

Напомним, на сайте "Эпицентра" продавались товары с символикой страны-агрессора. К примеру, кружки с надписями "Россия ВДВ" и коврики для мыши с надписью "Не так страшна война, как наши солдаты" были доступны для покупателей на сайте гипермаркета. Представитель прессслужбы компании пояснила, что их сайт функционирует как маркетплейс, где посторонние продавцы могут самостоятельно выставлять свои товары на продажу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!