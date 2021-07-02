В Киеве на Позняках стадо коз гуляло по проезжей части. Видео 'зоопарка'

В Киеве возле дороги по газону разгуливали и паслись симпатичные козочки. Целое стадо домашних животных заметили жители столичных Позняков, они снимали коз на телефон и делали с ними селфи.

В редакцию OBOZREVATEL свои видео прислал Александр Питалев. Как видно из кадров, козы спокойно разгуливали среди высоток, шагали вдоль дороги, не обращая внимания на машины. Их внимание больше привлекала трава на газонах и листья на деревьях, которыми они с удовольствием лакомились (посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

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"Столичные" козы выглядели ухоженными, среди них был маленький беленький козленок. Также вместе с козами гуляла по Познякам симпатичная овца. Она даже позволяла себя погладить по шелковистому руну.

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