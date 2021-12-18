В Киеве на озеро Вырлица, где строят новый ТРЦ, прилетели черные лебеди. Видео

В Киеве на озеро Вырлица, которому грозит застройка, прилетели черные лебеди. Водоем расположен в Дарницком районе столицы (около метро "Харьковская").

Это произошло в пятницу, 17 декабря, сообщил "Телеканал "Киев" в Telegram. На канале также обнародовали соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показано, что речь идет о нескольких десятках черных лебедей. Птицы плескались в озере.

Видео дня

Отметим, что озеро Вырлица расположено в одной из самых густонаселенных районов столицы. Оно окружено Харьковским массивом, Позняками и Бортничами. К водоему также примыкает Бортницкая станция аэрации, которая занимается очищение сточных вод столицы.

Ранее стало известно, что на прибрежной части озера планируют построить торгово-развлекательный центр. Деньги на проект готов выделить инвестфонд Cascade Investment экс-нардепа от Партии регионов Виталия Хомутынника.

Первая часть комплекса, которая будет состоять из ТРЦ с офисными помещениями и паркингом, расположится на участке площадью 27,8 га ближе к метро "Вырлица". Общая площадь проекта составляет 226 700 кв.м.

К слову, активисты и местные жители выступают категорически против строительства. Что известно о скандальной застройке, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев под Арку Дружбы народов привезли более 80 тонн снега. С 17 по 19 декабря здесь пройдет Дабл Трипл Snow Fest (Snigfest).