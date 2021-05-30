В Киеве под ОП прошла акция в поддержку Стерненко: здание усиленно охраняли. Фото, видео

В Киеве в воскресенье, 30 мая, под Офисом президента прошла акция в поддержку экс-лидера "Правого сектора" в Одессе Сергея Стерненко, которого осудили на семь лет. Она состоялась под названием "Покажите нам справедливость".

Как сообщили организаторы события в Facebook, оно стартовало в 18:00. Акцию проводят за день до того, как Одесский апелляционный суд должен объявить окончательное решение по делу о якобы похищении бывшего местного депутата Сергея Щербича, в котором подозревают Стерненко и его соратника Руслана Демчука. Сейчас Стерненко находится под круглосуточным домашним арестом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Под ОП собралось более 500 человек. Активисты собрали слово "справедливость", а сам Стерненко присоединился к акции по телефону в онлайн-режиме.

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Организаторы анонсировали на завтра повторную акцию под ОП.

"Завтра мы будем или праздновать освобождение Стерненко или требовать для него справедливости, но уже другими метолами, а мы это умеем, как вы уже могли заметить", – отметили сторонники Стерненко.

На месте находилось большое количество журналистов и правоохранителей.

В районе правительственного квартала значительно усилили меры безопасности – возле ОП дежурила полиция и Нацгвардия.

Участники акции принесли под ОП свои двери. Многие держали в руках плакаты и таблички с надписями "Справедливость или пакуй чемоданы в Ростов", "Free Стерненко", "К дверям больше внимания, чем к людям", "Stop русский мир".

Также акции в поддержку Стерненко запланированы в Ривне, Виннице, Львове, Днепре, Геническе, Кропивницком, Харькове Запорожье, Ивано-Франковске и Полтаве.

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