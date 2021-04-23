В Киеве мужчина разбился насмерть при падении с 8 этажа

В пятницу, 23 апреля, в Соломенском районе столицы мужчина насмерть разбился при падении с 8 этажа.

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua

"Цените жизнь. Трагедия в Киеве на Кудряшова, 5, мужчина выпрыгнул с 8 этажа и повис на козырьке магазина. Что стало причиной такого действия установит следствие. На месте полиция, скорая и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник в полиции Киева, мужчина погиб на месте. Все обстоятельства трагедии выяснят правоохранители.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на трассе возле Ворзеля Киевской области в пятницу, 23 апреля, произошло ДТП, в результате которого в автомобиле Daewoo сгорел заживо человек.