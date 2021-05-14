В Киеве коронавирусом заразились уже более 200 тысяч человек

В Киеве коронавирусом заболел еще 681 человек. Общее количество подтвержденных случаев достигло уже 201 209.

За сутки в городе умерли 22 пациента, всего летальных случаев – 4905. Об этом свидетельствуют данные сайта Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Столица удерживает первое место среди регионов-лидеров по суточному приросту больных. За ней идут Харьковская (665 случаев), Днепропетровская (487), Черкасская (449) и Донецкая (445) области.

Заболели:

402 женщины в возрасте от 18 до 92 лет;

260 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

8 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 17 лет.

За сутки были госпитализированы 88 больных коронавирусом и 144 – с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (128), Шевченковском (115) и в Соломенском (110) районах.

Выздоровели за прошедшие сутки 848 человек. Всего коронавирус преодолел 130 961 житель Киева.

В Киевской области за сутки был выявлен 301 новый случай инфицирования, всего – 121 550. При этом умерло 2567 пациентов (+13 за сутки), выздоровело – 109 360 (+1006 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 14 мая в Украине официально подтверждены 2 143 448 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7562 – обнаружены за прошедшие сутки, 336 – дети, 216 – медики.