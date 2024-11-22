В Киеве изменится уведомление о воздушной тревоге: что и кому нужно знать

Вечером 22 ноября в Киеве авария коммуникаций вывела из строя систему оповещения о воздушной тревоге в нескольких районах столицы. В этой связи людей будут оповещать о приближении опасности не сиреной, а через громкоговорители.

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Об этом сообщили в КГГА, а также глава КМВА. В администрации подчеркнули, что это касается только некоторых районов Киева.

По предварительной информации, в связи с аварией определенных коммуникаций временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского и Шевченковского районов Киева. Для обеспечения информирования граждан подразделения нацполиции и ГСЧС будут осуществлять оповещения населения с помощью громкоговорителей согласно совместно разработанным планом",– сообщил глава КМВА Сергей Попко

По его словам, в других районах города система оповещения работает в штатном режиме.

В то же время в КГГА информируют о трех районах, где сирены не будут раздаваться.

"В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители", – говорится в сообщении.

Также в администрации предоставили список улиц Киева, где не работает сирена воздушной тревоги:

проспект Берестейский – от улицы Вячеслава Чорновила до Большой Кольцевой;

улица Борщаговская – проспект Любомира Гузара; улица Дегтяревская;

улица Вадима Гетьмана – улица Александра Довженко;

улица Зоологическая;

улица Николая Василенко (от станции метро "Берестейская" по бульвару Вацлава Гавела);

улица Мечты;

улица Даниила Щербаковского;

бульвар Академика Вернадского;

улица Святошинская;

улица Героев Космоса;

улица Коперника;

улица Шолуденко;

улица Богдана Гаврилишина.

Ориентировочным временем восстановление системы было названо 25 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в связи с текущими угрозами противовоздушная оборона Киева будет усилена. В частности, создают отдельную военную группировку ПВО для защиты воздушного пространства над столицей.

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