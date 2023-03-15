В Киеве и области отменили стабилизационные отключения света
В Киеве и Киевской области официально отменили стабилизационные отключения электроэнергии. Электроснабжение в регионе восстановлено.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЕК в Telegram-канале. Ситуация в столице и до сих пор остается сложной, не смотря на отмену отключений.
"Стабилизационные отключения в Киеве и Киевской области отменены. Было восстановлено электроснабжение всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", – говорится в сообщении.
Также в источники добавили, что ситуация в энергосистеме Украины, и Киева в частности, до сих пор остается сложной. Поэтому В ДТЕК призвали следить за обновлениями информации.
Как сообщает OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и пауэрбанки наготове. Отключения света могут вернуться в любой регион.
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