В Киеве и области отменили стабилизационные отключения света

В Киеве и Киевской области официально отменили стабилизационные отключения электроэнергии. Электроснабжение в регионе восстановлено.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЕК в Telegram-канале. Ситуация в столице и до сих пор остается сложной, не смотря на отмену отключений.

"Стабилизационные отключения в Киеве и Киевской области отменены. Было восстановлено электроснабжение всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", – говорится в сообщении.

Также в источники добавили, что ситуация в энергосистеме Украины, и Киева в частности, до сих пор остается сложной. Поэтому В ДТЕК призвали следить за обновлениями информации.

Как сообщает OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и пауэрбанки наготове. Отключения света могут вернуться в любой регион.

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