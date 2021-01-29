В Киеве грузовик провалился под асфальт – инцидент произошел по адресу Нестеровский переулок, 13/19.

Соответствующую фотографию опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua. В комментарии к ней написано, что "асфальт устал" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Вместе с тем на странице Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook объяснили, что грузовой автомобиль попал в разрытие на проезжей части.

"В пер. Нестеровском продолжаются работы по прокладке и реконструкции инженерных сетей. Заказчиком работ является" Киевводоканал". В зону работ попал бетоновоз и просел в разрытие. Согласно контрольной карте на нарушение благоустройства, срок выполнения работ на инженерных сетях 14.03.2021 г.", – уточняется в сообщении.

Напомним, что ранее в центре Киева мусоровоз провалился под асфальт примерно на 1,5 метра. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы на ул. Гончара. Пользователи в комментариях отмечали, что на этом участке совсем недавно положили новый асфальт.

А в начале января на ул. Большая Васильковская в Киеве из-за подмывания грунта произошел провал на проезжей части. Это случилось после выполнения плановых работ по прокладке инженерных сетей.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Харькове на территории Новосалтовского рынка провалился асфальт. Посреди проспекта Юбилейного на месте ЧП образовалась огромная глубокая яма.

Предварительной причиной случившегося назвали прорыв теплосети. В результате ЧП никто не пострадал.