В Киеве горел известный бизнес-центр: названа причина пожара. Фото и видео

В понедельник, 15 июля, в Печерском районе Киева вспыхнул пожар в бизнес-центре. В результате возгорания пострадали два человека.

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Об этом сообщили в Государственной служб по чрезвычайным ситуациям. Известно, что пожар разгорелся ориентировочно в 17:57 в Карнеги Центр на Кловском спуске.

По данным спасателей, произошло возгорание в электрощитовой на четвертом этаже 17-этажного бизнес-центра. На этажах наблюдалось сильное задымление.

Спасатели ликвидировали пожар в 19:35 с помощью порошковых огнетушителей.

"В ходе ликвидации возгорания, на этажах были обнаружены два пострадавших. От госпитализации они отказались", – сообщили в ГСЧС.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 13 июля, во время движения вспыхнул автомобиль. Событие произошло возле станции метро "Левобережная".

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