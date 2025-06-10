В Киеве до сих пор тушат пожар на Оболони, который вспыхнул после вражеского обстрела. Фото

По состоянию на вечер вторника, 10 июня, в Киеве потушили почти все пожары, которые возникли в результате массированной российской атаки. Только на складах в Оболонском районе столицы спасатели до сих пор боролись с огнем.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. На этой локации продолжали работать 29 спасателей и восемь единиц техники.

В ГСЧС рассказали о последствиях ночного удара РФ по Киеву и о ходе ликвидации последствий обстрела.

Повреждения зафиксированы в семи районах столицы. Вследствие обстрела один человек погиб, еще четверо получили ранения.

"К работам привлекли более 440 спасателей и 100 единиц техники", – сказано в сообщении.

Ранее мы публиковали кадры последствий массированной атаки РФ на Киев. Вследствие многочисленных ударов в столице возникли пожары в нескольких районах, по состоянию на утро небо оставалось затянуто дымом.

Для того, чтобы потушить пожары в Киеве, пришлось привлечь вертолеты ГУР. Они набирали воду в специальную емкость в одном из водоемов, а затем выливали ее на очаги возгорания.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 10 июня, российские войска снова атаковали Киев ударными БПЛА типа "Шахед" и нанесли удар баллистикой. В столице раздавались взрывы, были повреждены дома, возникли пожары на нескольких локациях, пострадали четверо горожан, позже стало известно, что на Оболони погибла женщина.

Под ударом РФ на этот раз были семь из десяти районов Киева. В полиции показали кадры одной из самых массовых атак врага на столицу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!