В Киеве девушка повесилась прямо на знаке метро 'Осокорки': все подробности и видео

ЧП произошло в столице в субботу, 9 ноября. В Киеве девушка повесилась прямо на знаке метро "Осокорки". Ее личность уже установлена.

Видео дня

Об этом сообщили источники в полиции. Девушке было всего 24 года, причина самоубийства пока неизвестна.

"Особа установлена. Официально. Предварительно самоубийство. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии", – говорится в комментарии полиции.

Также отмечается, что предсмертная записка найдена не была.

Как добавили столичные паблики, девушка сняла шлейку сумки и совершила суицид. Тело обнаружили сегодня, 9 ноября, утром.

Осторожно, видео 18+!

На днях стало известно, что в Киеве на улице Щусева в Шевченковском районе несовершеннолетний парень убил 14-летнюю девочку. После этого он совершил суицид.

Ранее в селе Михайловка-Рубежовка в Киевской области местный житель во время конфликта ударил ножом в живот подростка. 17-летний пострадавший госпитализирован.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!