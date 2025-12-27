В Киеве блэкаут после атаки РФ: больницы обогревают передвижными котельными

Унаслідок ракетної атаки Росії частина Києва залишилася без теплопостачання. Щоб не допустити зриву роботи медичних закладів, у столиці терміново розгорнули мобільні котельні для обігріву лікарень.

Видео дня

Інформацію оприлюднила КМДА. У "Київтеплоенерго" повідомили, що через пошкодження інфраструктури після обстрілів частина столиці тимчасово втратила послугу теплопостачання.

Для забезпечення стабільної роботи лікарень було розгорнуто пересувні мобільні котельні, які працюватимуть до повного відновлення тепла від стаціонарних джерел. Наразі мобільні котельні вже підключені до шести медичних закладів у різних районах Києва.

Йдеться про Київську міську клінічну лікарню №9, пологовий будинок №1, Перинатальний центр міста Києва, міську клінічну лікарню №2, міську дитячу клінічну лікарню №2 та Київський пансіонат ветеранів праці.

Котельні працюють на дизельному паливі, що дозволяє їм функціонувати автономно протягом тривалого часу та забезпечувати безперебійне опалення критично важливих об’єктів. У міській владі наголошують, що така схема дає змогу оперативно реагувати на надзвичайні ситуації під час воєнного стану.

У "Київтеплоенерго" також нагадали, що напередодні опалювального сезону 2025-2026 років у столиці збільшили кількість мобільних котелень до 69 одиниць. Частину з них надали міжнародні партнери, а самі установки призначені для підтримки лікарень, соціальних закладів та інших об’єктів критичної інфраструктури у разі аварій або атак.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в суботу, 27 грудня, Київ знову опинився під ворожим обстрілом. Під час атаки патрульні поліцейські надавали допомогу жителям столиці, евакуювали людей зі зруйнованих осель і забезпечували безпеку на уражених ділянках.

Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків, на місцях ударів виникла загроза для мирних мешканців. Патрульні поліцейські оперативно прибули на виклики та розпочали евакуацію людей з небезпечних зон.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!