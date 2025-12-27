Столица страдала от вражеского обстрела: в полиции показали, как спасали людей. Видео

В субботу, 27 декабря, Киев снова оказался под вражеским обстрелом. Во время атаки патрульные полицейские оказывали помощь жителям столицы, эвакуировали людей из разрушенных домов и обеспечивали безопасность на пораженных участках.

Видеоматериалы опубликовала Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале. На обнародованных кадрах фиксируется атака страны агрессора.

В ночь на 27 декабря российские войска совершили очередную атаку по Киеву. В результате обстрела зафиксированы повреждения жилых домов, на местах ударов возникла угроза для мирных жителей. Патрульные полицейские оперативно прибыли на вызовы и начали эвакуацию людей из опасных зон.

Правоохранители помогали киевлянам покинуть поврежденные помещения, сопровождали их в укрытия и безопасные места, а также координировали действия экстренных служб. В полиции отметили, что во время воздушной тревоги важно немедленно направляться в убежища и не игнорировать сигналы опасности.

Момент спасения людей зафиксировали на видео, обнародованном полицией. На кадрах видно, как патрульные работают среди поврежденных домов: выводят жителей из разрушенных подъездов, помогают пожилым людям и семьям с детьми, поддерживают пострадавших и направляют их в укрытия.

Также правоохранители осматривают территорию после взрывов, проверяют, не остались ли люди в опасных помещениях, и координируют действия со спасателями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 декабря российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных дронов. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожаре на СТО в Голосеевском районе города, в ряде других районов разрушения и пожары фиксируются в жилых домах.

