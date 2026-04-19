В Киеве 8 пострадавших находятся в больницах после теракта: некоторые из них – в тяжелом состоянии

Сейчас в киевские больницы в результате недавнего теракта в Голосеевском районе столицы, госпитализированы восемь человек. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

В каком состоянии пострадавшие

По словам столичного городского главы, состояние ребенка врачи оценивают как стабильное, средней тяжести. Также он отметил, что среди взрослых один пострадавший в очень тяжелом состоянии, трое в тяжелом, остальные трое – в состоянии средней тяжести.

"Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – говорится у киевского городского главы.

Теракт в Киеве – что известно

Напомним, около 17:00 в киевском районе Демеевка мужчина с оружием устроил стрельбу и забаррикадировался в местном супермаркете. Среди его жертв – случайные прохожие на улице, а также люди, находившиеся внутри магазина. По предварительным данным погибли шесть человек: четверо – на улице, один – в помещении, еще один человек скончался в больнице.

По информации медиа, террориста звали Васильченков Дмитрий Васильевич, дата рождения 21.04.1968. Он якобы родился в Москве, но имеет украинское гражданство. Мужчина некоторое время проживал в Рязани (РФ), а также в Бахмуте Донецкой области и в Голосеевском районе Киева.

Васильченкова удалось застрелить силовикам КОРД, которые после безрезультатных переговоров с ним, пошли на штурм супермаркета.

Напомним, по обнародованной информации относительно теракта, Васильченков не скрывал своего агрессивного и неадекватного отношения к обществу. Убийца неоднократно публиковал в социальных сетях антисемитские лозунги, поддерживал российских террористов на Донбассе, призывал "стирать города в пепел" и демонстрировал предвзятость к людям по национальному или религиозному признаку.

Как сообщал OBOZ.UA, киллер ранее сам неоднократно обращался в полицию и проявлял себя как личность с тревожностью. Кроме того, в его телефонной книге были российские контакты. Злоумышленник связывался с правоохранителями и когда жил в Бахмуте, и уже когда перебрался в Киев.

