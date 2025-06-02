В 'Экспоцентре' на ВДНХ стартовал цветочный сезон 'Квітоліто'

ВДНХ продолжает тематику цветов, начатую весной фестивалем "Книжная страна". С 1 июня стартует "Квітоліто на ВДНГ". Территорию превратят в пространство вдохновения и красоты – с цветочными фотозонами, авторскими инсталляциями и зонами для отдыха, новыми и теми, что уже успели полюбиться посетителям своей особой атмосферой.

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Главная идея теплого сезона – расцвет. Именно ее будут олицетворять все декорации: особый знак "Розквітай", установленный неподалеку от Урбан-парка, цветочные овечки возле Animal Park и качели возле "Парка качелей", зеленые зоны и яркие цветочные акценты на локациях. Символом лета и главным арт-объектом сезона станет большой букет высотой 2 метра, который разместят между 8-м и 10-м павильонами.

"Успех "Книжной страны" вдохновил нас продолжить цветочную тематику на весь летний сезон. Мы в команде видим, что природные декорации и общая атмосфера органично дополняют эмоциональное наполнение пространства. В этом году это будет настоящее "Квітоліто", и мы приглашаем всех приходить, вдохновляться и приятно проводить время", – отмечает директор по развитию ВДНХ Евгений Мушкин.

Среди новинок сезона – новые локации для отдыха и досуга: перформанс-павильон КИТ (именно здесь этим летом будет проходить легендарный "Кураж"), музей математики "КУБОИД", книжный магазин-кофейня Book.ua, кафе "КУЛДІМ", ресторан "Стрічка" и кофейня Coffee Bar Li, заведение DOT TEA, парк развлечений "Шумиленд" и глэмпинг Namety. Кроме того, в спортивном кластере клуба Rejo откроются два новых уличных корта для падел-тенниса, а для детей – новый автоспортивный проект.

Будут работать и любимые локации гостей ВДНХ: бассейн под открытым небом, "Оранжерея", культурное пространство "В'ЯВА", "Парк качелей", "Планета бабочек", "Музей науки", "Лемурашник" и другие.

Кроме того, на территории "Экспоцентра" будет оставаться самолет Ту-134А-3 – легендарный лайнер, который стал настоящей звездой "Фестиваля карьеры" на ВДНХ. На его борт уже поднялось 3 150 гостей, а теперь самолет будет открыт для всех желающих в течение лета. Экскурсии будут проходить каждые 30 минут: по пятницам с 12:00 до 20:00, а также по выходным с 10:00 до 20:00 – за донат в поддержку факультета дронов Киевского авиационного университета.

Одним из ключевых ивентов лета станет "Активная страна" – самое масштабное спортивное событие года в партнерстве с президентской программой "Активные парки". Оно продлится с 13 по 22 июня и будет бесплатным для всех желающих.

В течение 10 дней Урбан-парк на ВДНХ станет эпицентром физической активности – с танцевальными ивентами, батлами по хип-хопу и брейкингу, футбольными и баскетбольными матчами звезд, скейтпарк-соревнованиями, адаптивными активностями для ветеранов, инклюзивной детской зоной и другими мероприятиями.

За расписанием ближайших событий можно следить на сайте, а также в Instagram и Facebook комплекса. Вход на территорию ВДНХ свободный.