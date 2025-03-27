В Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА опровергли фейк об убытках в 60 млн грн

Департамент социальной и ветеранской политики КГГА официально опровергает информацию о якобы убытках в 60 миллионов гривен, причиненных Департаментом столичному бюджету. Никаких подтвержденных фактов нет. Никакой судебной экспертизы, которая фиксировала бы убытки, тоже.

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Об этом заявил директор Департамента Руслан Светлый.

"Четко прослеживается волна манипуляций, которую распространяют анонимные Telegram-каналы. При этом самое уголовное производство сфабриковано, ведь СБУ не имеет права расследовать это дело (напоминаю: часть 5 статьи 191 УКУ – не подследственная СБУ). Нет доказательств злоупотребления – в материалах следствия нет описания нарушенных должностных обязанностей, нет даже самого механизма "завладения средствами". И главное – вследствие этой ситуации из-за медийной и юридической атаки риск срыва предоставления жизненно необходимых услуг для тяжелобольных, паллиативных пациентов и людей с ментальными расстройствами", – подчеркнул Руслан Светлый.

Он добавил, что такие действия правоохранителей – не борьба за справедливость. Это откровенная манипуляция, которая угрожает самым уязвимым слоям населения столицы.

"Департамент социальной и ветеранской политики будет инициировать уголовные производства по всем, кто причастен к фабрикованию этого дела. А также будет судиться с теми, кто распространил откровенную дезинформацию, вредя не только репутации, но и работе важных социальных программ", – сказал Руслан Светлый.