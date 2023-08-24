В День Независимости Украины в центре Парижа открыли Киевский сквер, – Кличко

В четверг, 24 августа, мэр Киева Виталий Кличко находится с визитом в Париже. Там запланированы мероприятия по случаю Дня Независимости Украины. В центре французской столицы торжественно открыли Киевский сквер. А вечером состоится церемония подсветки Эйфелевой башни в цвета государственного флага Украины.

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Об этом сообщил Виталий Кличко в Telegram.

"Теперь уголок Киева и Украины есть в Париже. Сегодня по приглашению мэра французской столицы Анн Идальго мы вместе открыли Киевский сквер. Он расположен в центре Парижа, возле музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями", - рассказал глава столицы.

По словам мэра Киева, символично, что это событие произошло в День Независимости Украины.

"Столица Франции демонстрирует поддержку французским народом борьбы украинцев за общие европейские ценности - свободу, равенство и верховенство права", - отметил Кличко.

Мэр Киева также рассказал, что встретил на открытии сквера украинских бойцов, которые сейчас лечатся и проходят реабилитацию в Париже.

"Пообщался с ними. А также – с украинцами, преимущественно женщинами и детьми, временно проживающими во Франции, спасаясь от войны", – рассказал Виталий Кличко.