В Чернобыле заметили табун лошадей Пржевальского. Фото

Анна Прийма Кияни 10:19, 13.01.2021 Обновлено: 10:21, 13.01.2021

В Чернобыльском радиационно-экологическом заповеднике засняли десяток лошадей Пржевальского.

Фотографиями поделились на странице парка в Facebook. По оценкам научных сотрудников, общая численность животных в зоне отчуждения составляет 120-150 особей.

Эффективность учета существенно повысилась благодаря квадрокоптеру: за 15 минут дрон исследует территорию радиусом около 1 километра вокруг точки учета.

Дикие лошади в зоне отчуждения
Чернобыльский заповедник, Facebook
За табунами следят научные сотрудники
Чернобыльский заповедник, Facebook
Всех лошадей невозможно посчитать в Чернобыле
Чернобыльский заповедник, Facebook
Лошадей считают с помощью дрона
Чернобыльский заповедник, Facebook
Общая численность животных в зоне отчуждения доходит до 150 особей
Чернобыльский заповедник, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ученым удалось клонировать лошадь Пржевальского, вид которой занесен в Красную книгу. Для этого исследователи воспользовались генетическим материалом особи, погибшей более 20 лет назад.

Это стало первым успешным клонированием лошади Пржевальского. Клон – жеребенок Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке – родился в начале августа 2020 года в зоопарке Сан-Диего (Калифорния).

Всего по всему миру насчитывается не более двух тысяч лошадей Пржевальского, которые были рождены от 12 особей.

Комментировать
Кияни

Смотрите также

Кривая стезя Андрея Илларионова и Ко

Информация об "отдыхе Порошенко на яхте" оказалась российским фейком

Патриотизм означает поддержку своей страны. Он не означает поддержку президента

Украина выиграла у России Twitter-баттл из-за дня рождения Королева

Названо имя погибшего на Донбассе воина: президент отреагировал на потерю