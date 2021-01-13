У Чорнобилі помітили табун коней Пржевальського. фото

Анна Прийма Кияни 10:19, 13.01.2021 Оновлено: 10:21, 13.01.2021

У Чорнобильському радіаційно-екологічному заповіднику зняли десяток коней Пржевальського.

Фотографіями поділилися на сторінці парку в Facebook. За оцінками науковців, загальна чисельність тварин в зоні відчуження становить 120-150 особин.

Ефективність обліку істотно підвищилася завдяки квадрокоптера: за 15 хвилин дрон досліджує територію радіусом близько 1 кілометра навколо точки обліку.

Дикі коні в зоні відчуження
Чорнобильський заповідник, Facebook
За табунами стежать науковці
Чорнобильський заповідник, Facebook
Всіх коней неможливо порахувати в Чорнобилі
Чорнобильський заповідник, Facebook
Коней рахують за допомогою дрона
Чорнобильський заповідник, Facebook
Загальна чисельність тварин в зоні відчуження доходить до 150 особин
Чорнобильський заповідник, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, вченим вдалося клонувати коня Пржевальського, вид якого занесений до Червоної книги. Для цього дослідники скористалися генетичним матеріалом особини, яка загинула понад 20 років тому.

Це стало першим успішним клонуванням коня Пржевальського. Клон – лоша Курт, названий на честь патолога і генетика Курта Беніршке – народився на початку серпня 2020 року в зоопарку Сан-Дієго (Каліфорнія).

Всього по всьому світу налічується не більше двох тисяч коней Пржевальського, які були народжені від 12 особин.

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