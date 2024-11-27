В части районов Киева на полтора дня снизят давление воды: где будут проводить ремонт

В Киеве с 22:00 26 ноября снизили давление воды на некоторых жилых массивах. Причиной этого стало повреждение водопроводной сети, давление будет снижено полтора дня – до 10:00 28 ноября.

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Все это время будут продолжаться ремонтные работы. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Снижение давления водоснабжения возможно на следующих жилых массивах:

– Никольская Борщаговка;

– Южная Борщаговка;

– Теремки-1;

– Теремки-2;

– Феофания;

– Голосеев;

– Батыева Гора;

– Железнодорожный массив;

– Александровская слободка;

– Соломенка;

– Первомайский массив;

– Чоколовка;

– Отрадный.

В КГГА проинформировали, что специалисты "Киевводоканала" будут производить замену задвижки диаметром 800 мм для последующего ремонта магистрального водопровода на улице Зодчих, где произошло повреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева вечером в понедельник, 26 ноября, произошла авария на объекте газоснабжения. Без газа остались более 500 домов.

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