В части районов Киева на полтора дня снизят давление воды: где будут проводить ремонт
В Киеве с 22:00 26 ноября снизили давление воды на некоторых жилых массивах. Причиной этого стало повреждение водопроводной сети, давление будет снижено полтора дня – до 10:00 28 ноября.
Все это время будут продолжаться ремонтные работы. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Снижение давления водоснабжения возможно на следующих жилых массивах:
– Никольская Борщаговка;
– Южная Борщаговка;
– Теремки-1;
– Теремки-2;
– Феофания;
– Голосеев;
– Батыева Гора;
– Железнодорожный массив;
– Александровская слободка;
– Соломенка;
– Первомайский массив;
– Чоколовка;
– Отрадный.
В КГГА проинформировали, что специалисты "Киевводоканала" будут производить замену задвижки диаметром 800 мм для последующего ремонта магистрального водопровода на улице Зодчих, где произошло повреждение.
Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева вечером в понедельник, 26 ноября, произошла авария на объекте газоснабжения. Без газа остались более 500 домов.
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