В Киеве без газа оказалось более 500 домов: в чем проблема

В Киеве в Святошинском районе вечером в понедельник, 26 ноября, произошла авария на объекте газоснабжения. Без газа остались более 500 домов.

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Преимущественно это дома, расположенные в частном секторе. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что на месте работают ремонтные бригады, задействовано более сотни специалистов.

"Завершение работ и возобновление газоснабжения предварительно планируется завтра до конца суток. В случае изменений или получения дополнительной информации – сообщим отдельно", – говорится в сообщении КГГА.

Аварийная ситуация возникла на газопроводе низкого давления, ее причины сейчас выясняют, отметила прессслужба "Киевгаза" в Facebook.

"В связи с аварийной ситуацией на газопроводе низкого давления временно прекращено распределение природного газа до 6 многоквартирных домов по адресам: ул. Зодчих, 70, 72, 74, 78, 80, 80А и до 487 частных домов", – говорится в сообщении .

Ранее стало известно, что в столице утвердили рекомендации по безопасному использованию электрогенераторов, применяемых при отключении света. В частности, это касается мест размещения соответствующей техники.

Напомним, 25 ноября на метро "Вокзальная" в Киеве обнаружили подозрительный пакет, которым после обследования оказалась пустая коробка Из соображений безопасности станцию временно закрывали на вход и выход для пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 ноября жители нескольких районов Киева слышали громкий шум. Столичные власти подчеркнули, что он технологичен и это связано с работой большого теплоисточника.

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