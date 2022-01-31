В Буче вырубают деревья ради новых высоток: горсовет утвердил новый Генплан города

В городе Буча в Киевской области депутаты приняли изменения в Генплан города, которые предусматривают строительство шести многоэтажек в лесной зоне. Для этого необходимо будет вырубать деревья.

Кроме того, строительство чревато и новыми нагрузками на коммуникации, передает издание Нерухомі. Как отмечается, за принятие изменений проголосовали почти все депутаты горсовета. В то же время, как заявили местные жители, предложения общественности не были учтены.

Жители Бучи даже объединились и создали группу "Комфортная Буча".

Речь идет о застройке 5,4 гектара на перекрестке улиц Шевченко и Революции в лесной Буче. Там должно появиться не менее шести многоэтажных домов на 1800 новых жителей. Однако жители города неоднократно заявляли, что не хотят многоэтажек в лесной Буче.

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Они считают, что кроме нагрузки на электросети, которые находятся в критическом состоянии, это приведет к увеличению автомобильного потока на Киев – застройка прибавит не менее 300 новых автомобилей.

"Многоэтажки, которые появятся на этом участке совсем скоро, станут источником раздражения всех, кто ежедневно проезжает по улице Шевченко на Киев. Люди будут видеть, как вырезают деревья, как вместо них растут новые многоэтажки, как в конце концов это влияет на транспортную сеть. Считайте, 1800 жителей – это по меньшей мере 300 новых машин, на электроснабжение, которое уже сегодня находится в критическом состоянии", – заявила на сессии горсовета глава "Комфортной Бучи" Яна Кавушевская.

Бучанка Лиана Горайская также подчеркнула, что дополнительных выездов на столицу не будет в ближайшем будущем. "Население Бучи увеличивается более чем вдвое! А количество автомобилей? А школ с садами? Не будет дополнительных выездов в Киев в ближайшем будущем – все сходится на Гостомельском круге и мосту", – написала она в Facebook.

В предыдущей версии проекта изменений в Генплан предлагалось застроить жилыми домами частично стадион "Юбилейный" и территорию вокруг него, что также вызвало негодование со стороны жителей города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на склоне возле НСК "Олимпийский" начали работы по строительству 29-этажного жилого комплекса. Компания "Лота-МНВ" вырубила деревья, а процесс охраняли "титушки". Со своей стороны активисты призвали протестовать против произвола.