В 'Борисполе' задержали иностранца с бриллиантами на 1 млн грн. Фото и видео

В Киеве в аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили пассажира с бриллиантами на 1 миллион гривен. Им оказался 59-летний гражданин Израиля.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Инцидент произошел в воскресенье, 20 июня, при оформлении авиарейса "Тель-Авив – Киев". Драгоценности находились в разных местах багажа пассажира (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Драгоценности иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства. В частности, это браслет из белого золота, кольцо украшенное бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2,21 карат.

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"Драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства, заблаговременную информацию о незаконном перемещении бриллиантов получили оперативники ОКПП "Киев", – отметили в пресс-службе.

Как сообщается, по предварительной оценке сумма драгоценных камней около 1 млн грн.

По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ.

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