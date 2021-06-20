В "Борисполе" задержали иностранца с бриллиантами на 1 млн грн. Фото и видео

Ольга Липич
Ольга Липич
Кияни
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В 'Борисполе' задержали иностранца с бриллиантами на 1 млн грн. Фото и видео

В Киеве в аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили пассажира с бриллиантами на 1 миллион гривен. Им оказался 59-летний гражданин Израиля.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Инцидент произошел в воскресенье, 20 июня, при оформлении авиарейса "Тель-Авив – Киев". Драгоценности находились в разных местах багажа пассажира (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Драгоценности иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства. В частности, это браслет из белого золота, кольцо украшенное бриллиантами, а также два бриллианта желтого цвета с сертификатами "GIA" общим весом 2,21 карат.

Видео дня
Вес бриллиантов 2,21 карат
Браслет, кольцо и два бриллианта

"Драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства, заблаговременную информацию о незаконном перемещении бриллиантов получили оперативники ОКПП "Киев", – отметили в пресс-службе.

Браслет, кольцо и два бриллианта

Как сообщается, по предварительной оценке сумма драгоценных камней около 1 млн грн.

По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ.

Стоимость украшений около миллиона гривен

Как сообщал OBOZREVATEL из Украины мужчина пытался контрабандой перевезти ювелирные украшения времен Скифской эпохи. На международных аукционах уникальные украшения могут стоить от 40 тысяч долларов.

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