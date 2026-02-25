В больнице Киева открыли новое отделение физической и реабилитационной медицины: Кличко показал фото

В одной из городских больниц Киева открыли новое отделение физической и реабилитационной медицины – на 36 коек. Оно расположено на отдельном этаже медучреждения, где осуществили капремонт.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Создание этого современного пространства стало возможным благодаря городу. И при поддержке благотворительного фонда Виктора и Елены Пинчук "RECOVERY", при содействии которого обустроили часть помещений, где непосредственно происходят реабилитационные процессы", – отметил Кличко.

Он добавил, что 75% ремонтных работ по созданию отделения профинансировали из городского бюджета. В общем направили более 61,6 млн грн. Кроме того, за бюджетные средства – 600 000 грн – для отделения приобрели специализированное реабилитационное оборудование. К финансированию проекта присоединился и сам медучреждение, направив почти 200 000 грн собственных средств.

"Пространство для реабилитации создали по принципам безбарьерности. Палаты рассчитаны на одно-, двух- и трехместное размещение. Оснащены безбарьерными санузлами, функциональными кроватями, системой климат-контроля", – написал мэр Киева.

Кличко отметил, что основное направление работы отделения – оказание комплексной помощи пациентам с нарушениями функционирования. Речь идет о военнослужащих после ранений и травм, которые привели к ограничению физических функций.

"В отделении сформировали мультидисциплинарную команду. Там работают врачи физической и реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, психологи и терапевты речи и речи. Реабилитационный процесс начинается еще в остром периоде – в отделениях интенсивной терапии, политравмы, нейрохирургии и травматологии. Это обеспечивает непрерывность восстановления пациента", – отметил мэр столицы.

Кличко рассказал, что открытие отделения – важный шаг в развитии инклюзивной медицинской инфраструктуры столицы и большей эффективности услуг для наших защитников, киевлян и пациентов со всей страны.