В 2025 году уже 66 тыс. киевлян- Защитников и Защитниц получили помощь на более 1 млрд грн

В Киеве растет объем поддержки военнослужащих, ветеранов и их семей. В рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины" за 9 месяцев 2025 года помощь уже получили 66 тыс. человек на более чем 1 млрд грн. Это больше, чем за весь 2024 год, когда поддержку оказали 55 тыс. киевлян на более 890 млн грн.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда.

"Мы видим тенденцию к увеличению количества обращений от военных и членов их семей. Для нас важно, чтобы каждый, кто защищал Украину, чувствовал заботу города – через расширение программы помощи, реабилитацию, сопровождение и возможность вернуться к мирной жизни", – отметила Марина Хонда.

Программа охватывает различные виды поддержки: от ежемесячных выплат семьям павших Защитников до компенсаций на автомобили для ветеранов с инвалидностью.

Результаты программы поддержки за 2024 и 2025 годы по отдельным видам выплат

1) Компенсация на авто для ветеранов с инвалидностью I и II группы:

в 2024 году – 3 человека;

в 2025 году – 20 человек.

2) Ежегодная помощь киевлянам-Защитникам и Защитницам с инвалидностью:

в 2024 году – более 1 800 человек;

за 3 квартала 2025 года – 2 280 человек.

3) Ежегодная материальная помощь для семей пленных или пропавших без вести:

в 2024 году – до 500 человек;

за 3 квартала 2025 года – более 2 000 человек.

4) Ежемесячная помощь несовершеннолетним детям погибших Защитников и Защитниц:

в 2024 году – 1 800 человек;

за 3 квартала 2025 года – 2 500 человек.

5) Ежемесячная помощь нетрудоспособным членам семьи Защитников и Защитниц:

в 2024 году – 1 950 человек;

за 3 квартала 2025 года – более 3 000 человек.

6) Единовременное пособие ветеранам, получившим ранения (45 тыс. грн):

в 2024 году – 165 человек;

за 3 квартала 2025 года – более 1 000 человек.

"Мы постоянно адаптируем целевую программу к реальным вызовам, с которыми сталкиваются Защитники и их семьи. Город продолжает совершенствовать механизмы поддержки, чтобы помощь была своевременной, адресной и отвечала потребностям", – отметила Марина Хонда.

Напомним, что 9 октября на пленарном заседании депутаты Киевсовета приняли изменения в городскую целевую программу "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины". В частности, финансирование до конца 2025 года выросло на 210 млн грн.