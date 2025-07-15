Уже не впервые: Киев получил гумпомощь от финского города-побратима Тампере

Киев получил в качестве гуманитарной помощи от финского города-побратима Тампере еще 2 дизельных пассажирских автобуса. Столица переоборудует их и будет использовать для гуманитарных целей.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Помощь от Тампере поступает не впервые. Финский город, за время полномасштабной войны в Украине, неоднократно присылал Киеву гуманитарные грузы: генераторы различной мощности, медикаменты, самые необходимые вещи для младенцев", – написал глава Киева.

Кличко напомнил, что в 2023 году Киев получил от Тампере 9 пассажирских автобусов. В них тогда приезжала и гуманитарная помощь, которую собирали для Киева городские власти совместно с активными гражданами Финляндии. Также в Тампере ездили на отдых группы детей из Киева.

"Спасибо Посольству Финляндской Республики в Украине, мэрии и общине Тампере, финским партнерам за солидарность и поддержку. Сегодняшняя помощь – еще одно свидетельство того, что Киев имеет настоящих друзей, которые поддерживают нас в борьбе за свободу, демократию и независимость", – написал мэр столицы.