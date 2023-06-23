Ужасная авария в Киеве: автомобиль врезался в отбойник и опрокинулся. Видео

В пятницу, 23 июня, в Киеве произошло масштабное ДТП. На Оболони автомобиль наехал на отбойник и опрокинулся.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы. За рулем машины был военный (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пострадавшего зовут Владимир. 39-летний мужчина служит в ВСУ, но сейчас находится на лечении после контузии", – сообщает канал "Киевщина 24/7".

В источнике заявляют, что свидетели происшествия рассказали, что водитель сначала наехал на отбойник, а затем спрашивал людей, что произошло.

Источник в правоохранительных органах передает, что предварительно водитель легковушки не справился с управлением, наехал на бордюр – машина опрокинулась. Водитель авто пострадал – ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщает OBOZREVATEL, в Киеве вечером в четверг, 22 июня, на улице Крещатик произошла авария с участием пяти автомобилей. По предварительной информации, в результате масштабного ДТП есть пострадавшие.

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