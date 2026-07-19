Успел проститься с жизнью: пострадавший от баллистического удара в Киеве рассказал о пережитом. Видео

В Киеве в результате очередной российской ракетной атаки пострадал молодой человек. Николай, который приехал в столицу из Херсона ради учебы и работы. По словам пострадавшего, в момент обстрела он был уверен, что не выживет.

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Мужчина успел вовремя пройти в безопасное место, но все равно получил ранения осколками стекла. Об этом сообщает "Суспільне".

Последствия ночного террора

Николай уже имеет опыт выживания в экстремальных условиях. До этого он жил в оккупированном российскими войсками Херсоне. Однако масштабы и сила взрывов в Киеве его шокировали.

Во время массированной атаки Николаю помог сориентироваться случайный встречный – украинский военнослужащий. Военный оперативно отвел парня в относительно безопасное место, скомандовав укрыться за зданием.

Сразу после прямого попадания ракеты Николай попытался отбежать дальше от эпицентра взрыва. В этот момент его ранило осколками стекла. Сейчас пострадавшему оказывается необходимая помощь.

"Если бы мы раньше сюда прибежали, может быть, я бы сейчас здесь не стоял. Оно настолько сильно грохотало, разрывалось, что я прожил год под оккупацией, и там такого не слышал, как здесь. Я просто успел попрощаться с жизнью", – рассказал мужчина.

Главные истории дня

Напомним, в зарубежных медиа появились первые кадры ночных ударов по украинской столице. Противник применил комбинированную тактику, запуская "Искандер-М"/С-400 с Брянской области и ракеты "Циркон" с Курской области.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на воскресенье, 19 июня,Киев подвергся воздушной атаке десятками ракет. По украинской столице россияне пытались нанести удар как минимум 50 ракетами, среди которых были "Искандер-М", "Циркон", С-400 и другие. Это самое большое количество баллистических ракет, выпущенных по одному городу за всё время войны.

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