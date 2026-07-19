Киев снова в огне: иностранные медиа показали моменты попаданий во время ночной атаки

В ночь на 19 июля столица Украины подверглась очередной массированной атаке. Киев несколько часов находился под ударом баллистических ракет.

Видео дня

В зарубежных медиа уже появились первые кадры ночных ударов по украинской столице. Соответствующие видео опубликовал YouTube-канал APT.

Хронология тревожной ночи

Воздушная тревога в Киеве и области началась после полуночи и продолжалась несколько часов. Жители практически всех районов города сообщали о громких взрывах.

По данным воздушных сил, противник применил комбинированную тактику, запуская "Искандер-М"/С-400 с Брянской области и ракеты "Циркон" с Курской области. Также мониторинговые каналы ночью писали об ударе по Киеву с территории Ростовской области.

Ряд крупных международных медиа, оперативно опубликовали кадры ночной атаки. На видео, которые мгновенно разлетелись по сети, зафиксированы яркие вспышки в небе над столицей.

Главные истории дня

Также в сети показали пожары, возникшие на местах падения обломков. Стоит отметить, что эта атака на Киев стала одной из самых интенсивных за последнее время.

Последствия и пострадавшие

На данный момент городские власти и экстренные службы работают в усиленном режиме. В нескольких районах Киева зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры, обломки упали на открытые территории, возникли локальные возгорания, которые оперативно ликвидируют спасатели ГСЧС.

Напомним, в Запорожской области вражеский беспилотник поразил пассажирский поезд. В результате атаки легкое ранение получила проводница, однако благодаря своевременной эвакуации пассажиры не пострадали.

Ранее сообщалось, что российские террористы вечером 16 июля нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погибли как минимум три человека, есть раненые. Разрушены частные дома, возникли пожары.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ночь на воскресенье, 19 июня,Киев подвергся воздушной атаке десятками ракет. По украинской столице россияне пытались нанести удар как минимум 50 ракетами, среди которых были "Искандер-М", "Циркон", С-400 и другие. Это самое большое количество баллистических ракет, выпущенных по одному городу за всё время войны.

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