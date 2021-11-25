Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко

Умер бывший мэр Киева, депутат Киевского городского совета Александр Омельченко. В последнее время он болел коронавирусом.

Об этом сообщили OBOZREVATEL в Киевской городской государственной администрации. 83-летний Омельченко долгое время лечился в одной из больниц столицы, его состояние было тяжелым.

В частности, у политика был большой процент поражения легких.

Свои соболезнования уже выразил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что Сан Саныч, как его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца.

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"Мы были знакомы много лет... Когда-то он посещал мои и брата поединки. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю", – подчеркнул Кличко.

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